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Политолог Цыбулько: Скорик – целиком и полностью управляемый персонаж, который лично не решает ничего и нигде

Личные качества кандидата на должность городского головы Одессы от "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепа Николая Скорика подходят его "инвесторам", потому что послушный мэр означает подконтрольный город, заявил политолог Владимир Цыбулько.

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Владимир Цыбулько: Главный приз Одесса ему явно не по силам
Владимир Цыбулько: Главный приз – Одесса – ему явно не по силам
Фото: Volodymyr Tsybulko / Facebook

Кандидат на должность городского головы Одессы от "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп Николай Скорик может пожалеть, что решил участвовать в этих выборах, написал политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.

"На пост мэра Одессы, сверхсложного города, претендует Николай Скорик – кандидат от ОПЗЖ. Его не смущает ни большой отрыв от своего оппонента, ни полная собственная инфантильность – не лучшее подспорье в работе мэра. Впоследствии, вероятно, Скорик еще долго будет жалеть, что вообще ввязался в эту игру. В которой главный приз – Одесса – ему явно не по силам. А еще злопамятные журналисты вытащили на свет божий кучку "достижений" Скорика – среди которых и банкротство "Имэксбанка" с тысячами обманутых вкладчиков, и уничтожение знаменитого одесского футбольного клуба "Черноморец", и договоренности с киевскими строительными магнатами о застройке одесского побережья", – перечислил эксперт.

Цыбулько добавил, что Скорик полностью подконтролен своим "инвесторам". 

"Как образ такого злого гения накладывается на уже упомянутую инфантильность? Да очень просто – Скорик целиком и полностью управляемый персонаж, который лично не решает ничего и нигде. Собственно, именно так его и назвал в свое время Рабинович – один из бывших "хозяев" Скорика. Только вот все эти качества вполне подходят нынешним инвесторам в господине Скорике: послушный мэр – подконтрольный город. С интересами одесситов они наверняка считаться не собираются!" – убежден политолог.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1254273108292563&id=100011296566217

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

6 ноября в ЦИК сообщили, что в Одессе пройдет второй тур выборов мэра. По данным комиссии, в первом туре действующий мэр Геннадий Труханов набрал 34,54% голосов, а Скорик – 19,06%.

Теги: Одесса, Николай Скорик, Геннадий Труханов, местные выборы, Владимир Цыбулько, ОПЗЖ
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