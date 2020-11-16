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Верещук Я с первого дня в парламенте говорила, что местные выборы - это не то же самое, что парламентские

Оппозиционные партии смогли мобилизовать протестный электорат на местных выборах в Украине, а "Слуга народа" своих людей на участке привести не смогла и должна сделать выводы из полученных результатов, считает нардеп от этой политической силы Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Е Если ты партия власти, должен будешь отвечать и за то, чего не сделал на центральном уровне
Ирина Верещук: Е Если ты – партия власти, должен будешь отвечать и за то, чего не сделал на центральном уровне
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая на прошлых местных выборах баллотировалась на пост мэра Киева, заявила, что ее четвертое место в мэрской гонке – это "желтая карточка в целом" Слугу народа ". Об этом она сказала в интервью изданию LB.ua, которое было опубликовано 16 ноября.

"То есть общество, которое не терпит коррупции, общество, ждало от нас реальных изменений, не почувствовало их за тот срок, что мы находимся у власти. Здесь речь идет не только об Ирине Верещук или о каком-то отдельном кандидата от" Слуги народа ", речь идет в целом об оценке нашей работы. И должна признать, как бы мне ни было тяжело: наш избиратель не пришел на участки. Оппозиционные партии смогли мобилизовать протестный электорат, смогли мобилизовать своих людей. Мы своих людей на участке привести не смогли. И это тоже их форма протеста " – отметила политик.

Она считает, что партия проходит период очистки.

"Называю это политическим" чистилищем ". В себе и в" Слуге народа "мы должны разобраться, действительно достойны того аванса, давала нам Украина и украинцы. Выполняем возложенные на нас большие надежды и обязательства, которые мы на себя взяли. в частности, в местных общинах. Понимаю, мы можем объяснять для себя и для всех (и это тоже будет правдой), что мы никогда не проходили горнила местных выборов. Я с первого дня, находясь в парламенте и имея опыт в местном самоуправлении, говорила, что местные выборы – это не то же самое, что парламентские. Там голосуют иначе – за лидеров общин, не за партийные бренды. Но, если ты – партия власти, должен будешь отвечать и за то, чего не сделал на центральном уровне. Здесь как раз бренд имеет значение. Так и произошло ", – сказала Верещук.

25 октября по всей территории Украины, кроме включенного Крыму и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли по новому Избирательного кодекса – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

За действующего мэра Киева Виталия Кличко на прошлых выборах столичного мэра проголосовал 365 161 избиратель, или 50,52%, он победил в первом туре. Второе место на выборах занял бывший председатель Киевской городской государственной администрации, кандидат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Александр Попов, за которого отдали голоса 68 757 киевлян.

В пятерку лидеров вошли:

  • Сергей Притула ( "Голос") – 56900 голосов;
  • Алексей Кучеренко ( "Батькивщина") – 45823 голоса;
  • Ирина Верещук ( "Слуга народа") – 39321 голос.

Всего в выборах участвовало 20 кандидатов.

Теги: выборы, Ирина Верещук, политика, местные выборы, Слуга народа
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