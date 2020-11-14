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Верещук: Я тоже не согласна с целесообразностью карантина выходного дня. Но это не значит, что я могу его нарушать

"Политическое паясничанье" местных лидеров, которые не признают "карантин выходного дня", ослабляет государство в целом, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Они думают, что удачно и умело бросают вызов центральной власти, пренебрегая законом
Ирина Верещук: Они думают, что удачно и умело бросают вызов центральной власти, пренебрегая законом
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Заявления местных лидеров в Украине о том, что они не будут требовать соблюдения "карантина выходного дня" в своих городах, опасны для государства в целом, написала в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я тоже не согласна с целесообразностью карантина выходного дня. Но это не значит, что я могу его нарушать. Это также не означает, что некоторые местные лидеры вправе кривляться и самолюбоваться, щеголяя своими юридическими фокусами в решениях исполкома или созывах комиссий. Они думают, что удачно и умело бросают вызов центральной власти, пренебрегая законом. На самом деле, такое политическое паясничанье ослабляет не только и не столько центральную власть, сколько государство в целом. Это не то, что нам надо. Особенно сейчас", – заявила политик.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1523035577882960

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с этих выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в ОдессеЧеркассахНиколаевеРовноЛуцке.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина. 13 ноября львовский горисполком принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. "Это означает, что во Львове невозможно ввести "карантин выходного дня", так как у нас нет выходных", – заявил мэр.

На это Степанов заявил, что в постановлении правительства речь идет не о выходных, а о конкретном промежутке времени – с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что городская комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций "заболела". 

"Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль: "Мэры не могут отменять то, что они не вводили". А я ничего и не отменяю... Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", – отметил он.

Теги: карантин, Ирина Верещук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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