В Офисе президента Украины планируют совещание с мэрами из-за нарушения карантина – СМИ

К участию в совещании в Офисе президента Украины хотят привлечь мэров городов, где "карантин выходного дня" не соблюдается, сообщили источники "РБК-Украина".

В Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о "карантине выходного дня". Об этом "РБК-Украина" рассказал источник в ОП.

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.

Собеседники "РБК-Украина" среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы.