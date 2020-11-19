На местных выборах наибольшее количество мандатов получили представители "Слуги народа" – ЦИК

Из общего количества избранных депутатов на местных выборах больше всего мандатов получили представители партии "Слуга народа", ВО "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Центральную избирательную комиссию к 18 ноября от территориальных избирательных комиссий поступили результаты выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"6586 избранных депутатов выдвигались путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс.). 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий. Кандидаты, которые выдвигались партиями, принимали участие в выборах по двум избирательным системам. В территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. – по мажоритарной системе, в общинах с количеством избирателей 10 тыс. и более – по системе пропорционального представительства по открытым спискам. В целом своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий", – сказано в сообщении.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых партиями, больше всего мандатов получили представители партии "Слуга народа" – почти 17,59% (5809). Более 12,39% депутатов местных советов (4093) представляют ВО "Батьківщина", на третьем месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" (3881 мандата, или 11,75%).

В десятку среди избранных депутатов, которые выдвигались партиями, также вошли: "За майбутнє" – более 11,42% мандатов от общего количества (3773), "Европейская солидарность" – почти 10,73% (3543), "Наш край" – почти 5,13% (1694), ВО "Свобода" – более 2,61% (863),"Украинская стратегия Гройсмана" – почти 1,72% (567), "Пропозиція" – более 1,66% (549), Радикальная партия Олега Ляшко – почти 1,62% (535).

ЦИК получил информацию более чем о 98% избранных сельских, поселковых, городских головах. Из них 661 баллотировался путем самовыдвижения, 733 выдвигались местными организациями политсил.

Из общего количества голов почти 30,74% (225 человек) представляют партию "Слуга народа". За ними идут представители "За майбутнє" – более 12,43% (92), ВО "Батьківщина" – более 7,24% (53), ОПЗЖ – более 7,1% (52), "Наш край" – почти 6,15% (45), "Европейская солидарность" – более 5,6% (41), "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,83% (28)," Довіра" – более 3,14% (23). Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек, сообщили в Центризбиркоме.

Инфографика: cvk.gov.ua

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.