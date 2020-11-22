В ЦИК назвали явку на местных выборах в Украине на 13.00

Самая большая явка на местных выборах 22 ноября по состоянию на 13.00 была в Славянске Донецкой области – 18,14%. Там местная общественная организация запустила розыгрыш iPhone 12 среди тех, кто сфотографируется возле избирательной урны.

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах городских голов в 11 украинских городах составляла 12,70%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

"Если сравнить с повторным голосованием на прошлой неделе, то явка увеличилась почти на 2%. По состоянию на 13.00 15 ноября явка составляла 10,78%", – отмечают в ЦИК.

Самая большая явка была в Славянске Донецкой области – 18,14%. Там местная общественная организация запустила розыгрыш iPhone 12 среди тех, кто сфотографируется возле избирательной урны.

Явка в остальных 10 городах следующая:

Днепр – 13,24%;

Никополь (Днепропетровская область) – 12,91%;

Львов – 12,89%;

Бердянск (Запорожская область) – 12,38%;

Ровно – 12,35%;

Николаев – 12,26%;

Ужгород – 12,19%;

Черкассы – 11,59%;

Дрогобыч (Львовская область) – 11,46%;

Полтава – 11,15%.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.