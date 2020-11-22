В ЦИК назвали явку на местных выборах в Украине на 13.00

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах городских голов в 11 украинских городах составляла 12,70%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.
"Если сравнить с повторным голосованием на прошлой неделе, то явка увеличилась почти на 2%. По состоянию на 13.00 15 ноября явка составляла 10,78%", – отмечают в ЦИК.
Самая большая явка была в Славянске Донецкой области – 18,14%. Там местная общественная организация запустила розыгрыш iPhone 12 среди тех, кто сфотографируется возле избирательной урны.
Явка в остальных 10 городах следующая:
Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.