В Днепре проголосовавшим на выборах раздают попкорн и бесплатно возят в транспорте

Жителям города Днепр, которые сфотографируются на избирательном участке, разрешили бесплатно проезжать в общественном транспорте. Однако на 11.30 водители автобусов не сообщили ни об одном таком случае.

22 ноября в Днепре и еще 10 городах Украины выбирают мэра Фото: Gordonua.com

В Днепре, где сегодня проходит повторное голосование на выборах мэра, устроили несколько акций, чтобы привлечь людей к голосованию. В частности, всем проголосовавшим предусмотрен бесплатный проезд, сообщает "Информатор".

Для бесплатного проезда достаточно показать водителю фото с избирательного участка. Однако по состоянию на 11.30 водители, с которыми общались журналисты, сказали, что еще никто к ним с фото не приходил.

Еще одна акция для привлечения избирателей – бесплатная раздача попкорна, сообщает Общественное. Она проходит в 12-м квартале Днепра, на улице Инженерной. Условия все те же – показать фото с избирательного участка.

"Две палатки с попкорном бесплатным, всевозможные подарки. Выдают все бесплатно, только покажите, что вы проголосовали, фото с избирательного участка. Сейчас приехала полиция. Не знаю, от кого, они не говорят, от кого они стоят", – рассказала журналистам местная жительница.

Фото: suspilne.media

Вместе с тем наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщают об участившихся случаях фотографирования бюллетеня в городе.

22 ноября в 11 украинских городах проходит повторное голосование на выборах. В Днепре кандидатами на выборах мэра являются предприниматель, секретарь Днепровского горсовета Загид Краснов и нынешний мэр Борис Филатов.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.