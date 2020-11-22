В Полтаве члены избиркомов получили смс с призывом не идти на выборы

Члены трех избирательных комитетов в Полтаве получили смс с призывом не приходить на выборы, так как на участках полиция ждет тех, "кто получил продуктовые наборы".

В Полтаве члены участковых избирательных комиссий в 7.31 получили сообщения с призывом не идти на выборы. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети "Опора".

В сообщениях, полученных членами избиркомов, говорится: "Не идите на участок! На получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!" При этом номер, с которого отправлены смс, скрыт, а отправитель указан как Poltava.

Наблюдатели "Опоры" зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены избиркомов №531145 (Соборности, 67), №531151 (Медицинская, 1), №531238 (Мазепы, 8).

Также смс аналогичного содержания получили и избиратели, которые голосовали в отделениях №531200 и №531230.

Фото: oporaua.org



22 ноября в 11 украинских городах проходит повторное голосование на выборах. В Полтаве сегодня выбирают городского голову, среди кандидатов – Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За майбутнє").

Как отмечает Общественное, Иващенко впервые баллотируется на пост мэра, в 2019 году он шел в Верховную Раду от Аграрной партии, но не был избран. Мамаев дважды был избран мэром Полтавы – в 2010-м и 2015-м – однако в 2018 году депутаты Полтавского горсовета признали неудовлетворительной его работу и досрочно прекратили полномочия.