Кандидат от "Слуги народа" проиграл Андрииву на выборах мэра Ужгорода

Действующий мэр Ужгорода Богдан Андриив получил во втором туре выборов мэра 51,01% голосов избирателей, за кандидата от пропрезидентской "Слуги народа" Виктора Щадея проголосовало 11 452 человека, свидетельствуют данные теризбиркома.

Во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андриив, кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей получил на 1447 голосов меньше, сообщила гражданская сеть "Опора", ссылаясь на итоговый протокол территориальной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов, Андриив, который баллотировался в порядке самовыдвижения, получил поддержку 12 869 избирателей (51,01%), его оппонента поддержали 11 452 жителя Ужгорода.

Согласно протоколу ТИК, в голосовании приняли участие 25 224 из 90 155 ужгородцев, имеющих право голоса.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах. Средняя явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 29,53%.

Кандидаты от "Слуги народа" вышли во второй тур выборов мэра в двух областных центрах – в Ужгороде и Полтаве.

Андрииву 51 год. Он был депутатом горсовета Ужгорода (в том числе от Партии регионов в 2010–2014 годах). В 2015-м победил на выборах мэра как кандидат от партии "Відродження", набрав 58,49% голосов.