В ряде городов выборы 22 ноября прошли с соблюдением стандартов, в пяти городах применялись технологии по подкупу избирателей – КИУ

Наблюдатели Комитета избирателей Украины фиксировали массовые попытки сфотографировать бюллетени и подвоз избирателей на участки на выборах 22 ноября, сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

Второй тур местных выборов, который состоялся в ряде городов 22 ноября, прошел в соответствии с демократическими стандартами, но применялись технологии, направленные на подкуп избирателей. Об этом на брифинге 23 ноября заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, пишет "Интерфакс-Украина".

"По данным нашего наблюдения, у нас есть основания говорить, что в половине городов выборы состоялись в соответствии с демократическими стандартами, но в пяти городах из 11 наши наблюдатели отмечали применение технологий, которые являются составляющей механизмов подкупа избирателей", – сказал он.

По словам Кошеля, наблюдатели фиксировали массовые попытки сфотографировать бюллетени и подвоз избирателей на участки.

"Показательными были факты, зафиксированные нашими наблюдателями в Черкассах, когда на частных автомобилях избирателей доставляли к участкам. Наблюдатели КИУ в Черкассах зафиксировали около 10 таких фактов. Также в Черкассах фиксировали так называемые карусели и фотографирование бюллетеней", – заявил он.

Также Кошель рассказал о группе в Viber "Подработка. Выборы в Днепре", где избирателям предлагали оставить паспортные данные, чтобы проголосовать за 1,5 тыс. грн. Ко дню выборов группа, по данным КИУ, насчитывала почти 25 тыс. человек.

"У нас есть основания констатировать, что количество фактов и масштабы технологий, связанных с подкупом, значительно выросли по сравнению с первым туром выборов и по сравнению с голосованием 15 ноября. При условии низкой явки технология подкупа и активизации своих электоральных групп в значительной степени усиливается", – заявил он.

В КИУ также заявили, что на ряде участков не работали термометры.

"У меня вообще складывается впечатление, что Минздрав самоизолировался от выборов и они не сделали ничего ни в плане рекомендаций накануне второго тура, ни в плане практических действий, чтобы участки были обеспечены надлежащим образом", – заявил он.

22 ноября в ряде городов Украины прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах. По данным Центризбиркома, средняя явка составила 29,53%.

По фактам нарушений во время голосования полиция открыла 11 уголовных производств и составила 10 админпротоколов.