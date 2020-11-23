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Нардепы обжаловали в Конституционном Суде постановление Кабмина о "карантине выходного дня"

В Конституционный Суд Украины поступило представление от народных депутатов, в котором они требуют признать несоответствующими Основному закону положения постановления правительства Украины об усилении противоэпидемических мер.

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КСУ еще не решил вопрос об открытии производства по представлению нардепов
КСУ еще не решил вопрос об открытии производства по представлению нардепов
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление от 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины об ужесточении карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Авторы ходатайства отмечают, что поднятые в представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются жизни и здоровья граждан, сказано в релизе.

Нардепы пытаются обжаловать положения о "карантине выходного дня" и запрет плановых госпитализаций, кроме тех, которые предусмотрены постановлением.

В представлении утверждается, что введенными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан вследствие запрета работать одним, в то время как другие граждане работают, написала в Facebook представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

"По мнению авторов, обжалованные в представлении запреты безусловны, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода у субъектов хозяйствования. В свою очередь, ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривают выборочный подход к оказанию медицинской помощи, вопреки положениям ст. 49 Конституции", – сообщила Совгиря.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3439543319496170

По ее информации, КСУ еще не решил вопрос об открытии производства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, депутаты, доходы, запрет, карантин, закон, КСУ, Ольга Совгиря, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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