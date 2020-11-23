В Славянске мэром переизбрали Ляха

На выборах мэра Славянска кандидата от Оппозиционного блока Вадима Ляха поддержали 60,87% жителей города.

За Ляха во втором туре проголосовали 16 811 человек Фото: Вадим Лях / Facebook

В Славянске Донецкой области победу во втором туре выборов мэра одержал действующий городской голова, кандидат от Оппозиционного блока Вадим Лях. Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

Славянская территориальная избирательная комиссия объявила Ляха победителем выборов, уточнив, что его поддержали 60,87% жителей Славянска.

Из 85 272 избирателей участие в выборах мэра приняли 27 617.

За Ляха проголосовали 16 811 человек. Его конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павел Придворов получил 10 415 голосов.

391 бюллетень признан недействительным.

Второй тур выборов мэра Славянска прошел накануне, 22 ноября.

47-летний Лях был избран городским головой Славянска в 2015 году.