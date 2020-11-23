Садовый заявил о "попытке узурпации" власти во Львове. "Европейская солидарность" отрицает это

Мэр Львова Андрей Садовый, который побеждает во втором туре выборов, считает, что территориальная избирательная комиссия приняла решение, по которому новый горсовет Львова будет несколько недель принимать решения без новоизбранного мэра. Глава фракции "Европейской солидарности" в горсовете посоветовал Садовому "прекратить истерику".

Садовый: Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов и приняли решение, которое не касается выборов Фото: Андрій Садовий / Facebook

Территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести дату первой сессии Львовского городского совета с 3 декабря на 24-е, несмотря на то, что предварительно комиссия назначила заседание на начало декабря, чтобы провести к присяге депутатов и городского голову одновременно. Об этом 23 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

"Этой ночью состоялась неслыханная вещь, которая имеет целью узурпировать власть в городе, несмотря на волеизъявление львовян... Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов и приняли решение, которое никак не касается вчерашних выборов", – отметил мэр.

По его словам, с приведением к присяге депутатов горсовета теряются полномочия предыдущего городского головы, таким образом, горсовет некоторое время будет работать без нового председателя.

"Совет в таком полулегитимном состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы: президиум, секретаря – и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, председателей комиссий и т.д., принимать любые другие решения – бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. За эти решения впоследствии ответственность придется нести новому городскому голове", – заявил Садовый.

Он подчеркнул, что решение теризбиркома считает незаконным и будет обжаловать его во всех возможных инстанциях.

"Позорно, что такое решение ТИК пролоббировал депутат от ЕС Сергей Ивах – известный покровитель скандальных строительных афер", – добавил Садовый.

Глава фракции "Европейской солидарности" во Львовском горсовете Петр Адамик ответил в Facebook Садовому, что никто не собирается узурпировать власть.

"Я прочитал здесь заявление действующего/будущего мэра Львова Андрея Садового, где он пишет, что где-то узрел узурпацию власти. И у меня такое впечатление, что для него выборы еще не закончились. Поэтому обращусь прямо: Андрей Садовый, прекратите истерию! Никто не "узурпирует власть". По крайней мере из числа вновь избранных депутатов. Мы лишь требуем от ТИК выполнять норму статьи 46 закона Украины "О местном самоуправлении", – отметил Адамик.

Он привел отрывок из закона, в котором сказано, что первая сессия совета созывается не позднее, чем через две недели после регистрации новоизбранных депутатов.

По данным экзит-полла, проведенного компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, Садовый во втором туре набирает 62,8% голосов, а его конкурент, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 37,2%.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года.