"Луцкого террориста" Кривоша отправили в психиатрическую больницу

Суд отправил "луцкого террориста" Максима Кривоша на два месяца во Львовскую психиатрическую больницу для проведения стационарной экпрертизы.

"Луцкого террориста" Максима Кривоша поместили в психиатрическую больницу. Соответствующее определение 5 ноября принял Луцкий горрайонный суд Волынской области, оно опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Прокурор просил суд поместить Кривоша в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение, чтобы провести стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Он агрументировал ходатайство тем, что во время амбулаторной экспертизы специалисты пришли к выводу о необходимости динамичного наблюдения и дополнительного обследования.

Суд удовлетворил ходатайство и отправил Кривоша во Львовскую областную клиническую психиатрическую больницу на срок не более двух месяцев.

Подозреваемый и его адвокат обжаловали определение, но апелляционный суд жалобу не не удовдетворил и решение суда первой инстанции вступило в силу.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный гранатами и огнестрельным оружием Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Он угрожал применить взрывчатку. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ начала уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). 23 июля Кривоша арестовали.