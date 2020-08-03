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ПРОИСШЕСТВИЯ

Захват заложников в Киеве произошел по сценарию луцкого террориста – психиатр Суббота

Во всех трех последних случаях с захватом заложников в Украине никто из них не пострадал, все провокаторы были довольно быстро нейтрализованы – и это свидетельствует о слаженных и системных действиях правоохранителей и органов власти в этих кризисных ситуациях, заявил психиатр, научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота.

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Спартак Суббота: Общественность не видит целостной картины переговорного процесса и не знает всех деталей каждой ситуации
Спартак Суббота: Общественность не видит целостной картины переговорного процесса и не знает всех деталей каждой ситуации
Фото: Спартак Суббота / Facebook

Мужчине, который сегодня захватил отделение банка в бизнес-центре Киева, нужны были резонанс и внимание, написал психиатр, научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота в своем Facebook.

"Он декларирует свои потребности специфическим образом, запросил низкую цену за освобождение заложников, у него нет четкого плана и логичного мотива. При этом есть большое стремление общаться с прессой. Недавний теракт в Луцке стал очень резонансным, что стало сигналом для ряда людей, склонных к девиантному поведению. Они решили: им тоже стоит сделать нечто подобное. Поэтому сегодняшний случай с захватом заложников в бизнес-центре – попытка повторить луцкий опыт. Киевский террорист тоже, очевидно, хочет славы", – отметил эксперт.

Он считает, что оценивать действия силовиков нужно только по результату.

"Главным приоритетом является жизнь и здоровье людей. Это уже третья серьезная провокация за месяц наряду с луцким террористом, а также преступником, захватившим в заложники полицейского в Полтаве. Сейчас мы слышим множество комментариев о том, как правоохранителям следовало поступить, что делать и так далее. Но подобные заявления, мягко говоря, некорректны. Ведь общественность не видит целостной картины переговорного процесса и не знает всех деталей каждой ситуации. Это знают только участники процесса, специалисты. А оценивать действия власти и правоохранительных органов стоит только по результату. А результат в данных ситуациях – спасенные жизни людей. Во всех трех случаях никто из заложников не пострадал. Все провокаторы были довольно быстро нейтрализованы – это свидетельствует о слаженных и системных действиях правоохранителей и органов власти в этих кризисных ситуациях", – заявил Суббота.

https://www.facebook.com/subbota.spartak/posts/983198952112027

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка. Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа". Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "теракт". Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом "олигофрения".

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля Романа скрытника  В ходе операции преступник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесуВ ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе села Опошня. Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. В Нацполиции заявили, что злоумышленника застрелил снайпер.

Теги: спецоперация, захват заложников, Спартак Суббота, захват заложников в Луцке, Максим Кривош, Виталий Шиян, захват отделения Universal Bank в Киеве, Сухроб Каримов
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