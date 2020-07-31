Книгу луцкого террориста Кривоша отправили на экспертизу – СБУ

В рамках уголовного производства о захвате заложников в Луцке 21 июля уже допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля, назначено 30 экспертиз. Также будет проведена экспертиза заявления и психического состояния террориста Максима Кривоша.

Книгу луцкого террориста Максима Кривоша "Философия преступника" исследуют в рамках судебно-лингвистической экспертизы. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Волынской области Александр Хитрик, пишет "Укринформ".

"Во время судебного заседания и во время предыдущих выступлений гражданин заявлял, что является автором издания, которое называется "Философия преступника". Экземпляры данной книги были найдены во время проведения обысков по месту его жительства и пребывания. По этому литературному произведению назначена судебно-лингвистическая экспертиза", – сказал Хитрик.

Он отметил, что будет проведена экспертиза заявлений и проверка психического состояния Кривоша.

Представитель СБУ добавил, что в рамках уголовного производства уже допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз, в качестве свидетелей допрошены 33 человека. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

23 июля Кривоша арестовали на 60 суток.