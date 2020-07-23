Суд арестовал луцкого террориста на 60 суток

По данным стороны защиты, Максим Кривош, который 21 июля удерживал заложников в Луцке, отказался подавать апелляцию на решение суда.

Террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий Фото: ЕРА

Луцкий городской районный суд Волынской области арестовал Максима Кривоша, который 21 июля удерживал в заложниках 13 пассажиров автобуса, на 60 суток без права внесения залога, передает корреспондент "ГОРДОН".

По данным стороны защиты, Кривош отказался подавать апелляцию на решение суда.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал.