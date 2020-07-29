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Вероятный сообщник луцкого террориста Кривоша вышел после внесения залога – адвокат

Вероятного сообщника террориста Максима Кривоша Дмитрия Михайленко из Харькова 28 июля выпустили после внесения залоговой суммы. Суд ранее арестовал Михайленко и определил залог в сумме 175 760 грн.

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Харьковчанин Дмитрий Михайленко вышел из-под стражи
Харьковчанин Дмитрий Михайленко вышел из-под стражи
Фото: depositphotos.com

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, вероятный сообщник террориста Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке, вышел из-под стражи после внесения залога. Об этом сообщил его адвокат Андрей Костяный агентству "Интерфакс-Украина" 28 июля. 

"Залог внесли, он вышел", – сказал адвокат Михайленко Андрей Костяный.

Орджоникидзевский райсуд Харькова 24 июля избрал Михайленко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 175 760 грн. По версии следствия, он отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников.

Михайленко отверг свою причастность к луцкому теракту. Кривош тоже сказал, что сообщников у него нет.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

О задержании в Харькове возможного сообщника Кривоша сообщил после освобождения заложников министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам главы МВД, у Кривоша и задержанного в Харькове мужчины "были деловые контакты".

Теги: Харьков, арест, террористы, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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