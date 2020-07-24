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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд в Харькове арестовал вероятного сообщника луцкого террориста Кривоша

По версии следствия, Дмитрий Михайленко из Харькова отправлял посылку луцкому террористу Максиму Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников. Сегодня суд разрешил арестовать Михайленко с альтернативой внесения залога в почти 176 тыс. грн.

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Михайленко может выйти под залог
Михайленко может выйти под залог
Фото: depositphotos.com

Орджоникидзевский райсуд Харькова сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, которого правоохранители называют сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Михайленко может выйти под залог на сумму 175 760 грн.

Мера пресечения будет действовать до 18 сентября. Подозреваемый может оспорить решение суда.

Отвечая на вопросы журналистов, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

По версии следствия, мужчина отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников. Граната, изъятая у Кривоша была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.

Правоохранители считают, что последний отправил Кривошу посылку с боеприпасами.

Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были три старинные коллекционные монеты. Сам подозреваемый отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении.

Михайленко отверг свою причастность к луцкому террористу. Кривош тоже сказал, что сообщников у него нет.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

О задержании в Харькове возможного сообщника Кривоша сообщил после освобождения заложников министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам главы МВД, у Кривоша и задержанного в Харькове мужчины "были деловые контакты".

Теги: теракт, Харьков, Луцк, арест, террористы, боеприпасы, суд, Максим Кривош
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