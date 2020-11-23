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На выборах мэра Бердянска победил кандидат от партии "За майбутнє" – ЦИК

Кандидат от партии "За майбутнє" Валерий Баранов побеждает во втором туре голосования, его поддержало около 50% избирателей. Об этом сообщил Центризбирком Украины.

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Баранов был мэром Бердянска с 1998-го по 2007 год
Баранов был мэром Бердянска с 1998-го по 2007 год
Фото: Валерій Баранов / Facebook

В Бердянске Запорожской области победу во втором туре выборов мэра одержал кандидат от партии "За майбутнє" Валерий Баранов. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины в Faceboоk.

За Баранова проголосовали 49,98% избирателей.

Во втором туре местных выборов оппонентом Баранова был кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Свидло.

Второй тур выборов мэра Бердянска прошел накануне, 22 ноября.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1261780574204357

Баранову 63 года, он был мэром Бердянска с 1998-го по 2007 год, с 2007-го по 2012 год был народным депутатом от Блока Литвина, с марта по конец октября 2014-го возглавлял Запорожскую областную госадминистрацию.

Теги: Украина, ЦИК, Бердянск, местные выборы, голосование, За майбутнє
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