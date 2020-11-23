В четырех из 11 крупных городов во втором туре выборов побеждают кандидаты от партии Палицы "За майбутнє"

В Черкассах, Полтаве, Никополе и Бердянске мэрами станут представители партии "За майбутнє", которую возглавляет нардеп Игорь Палица. О таких результатах параллельного подсчета во втором туре выборов сообщила пресс-служба политической силы.

В партии рассказали, сколько процентов набрали ее кандидаты в крупных городах Фото: zamajbutne.com.ua

Политическая партия "За майбутнє" побеждает в четырех крупных городах из одиннадцати, где прошел второй тур выборов городских голов. Об этом со ссылкой на данные параллельного подсчета сообщает пресс-служба партии.

В Черкассах побеждает действующий мэр и представитель "За майбутнє" Анатолий Бондаренко: после обработки всех протоколов у него 56% поддержки против 44% у его оппонента от "Голоса" Виктора Евпака.

Полтавский штаб политсилы заявил, что у представителя "За майбутнє" Александра Мамая около 53% голосов, у его конкурента от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко – 47%.

В Никополе Днепропетровской области о своей победе заявил представитель "За майбутнє" Александр Саюк. Его избирательный штаб насчитал 55% голосов за него и 41% за его конкурента от "Слуги народа" Руслана Олейника.

В Бердянске побеждает кандидат от "За майбутнє" Валерий Баранов. Он набрал около 51,5% против 48,5% у его конкурента Александра Свидло (ОПЗЖ).

Накануне второго тура "За майбутнє" занимала второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия.

Политическая партия "За майбутнє" была создана в мае этого года. Лидером партии является народный депутат Игорь Палица.