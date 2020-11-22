В Черкассах за Бондаренко проголосовало 54% избирателей – экзит-полл студии Шустера

По данным экзит-полла, проведенного компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, во втором туре выборов городских голов победил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

46-летний Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году Фото: Анатолій Бондаренко / Facebook

Во втором туре выборов мэра в Черкассах побеждает действующий городской голова Анатолий Бондаренко. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера. Данные опубликованы на странице студии в Facebook.

Бондаренко, который выдвигался от партии "За майбутнє", согласно данным опроса, набрал 54,25%, его оппонент от "Голоса" Виктор Евпак – 45,75%.

Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Экзит-полл проводился на 42 участках, в нем приняли участие более 95 интервьюеров и контролеров. Ожидаемая предельная ошибка – 1,45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта, отмечено в посте.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

За Бондаренко в первом туре проголосовали 24 179 человек (37,6%), Евпака поддержали 12 311 избирателей (19,14%).

46-летний Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году. Всего на пост мэра Черкасс баллотировалось 13 кандидатов.