ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Виктюка проводили в последний путь под песню Show Must Go On и бурные овации. Видео

23 ноября во Львове состоялось прощание с выдающимся украинским театральным режиссером, народным артистом Украины и народным артистом России Романом Виктюком. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", церемония прощания проходила в Театре юного зрителя, где Виктюк начал свою творческую карьеру. Проводили режиссера в последний путь бурными овациями под песню The Show Must Go On группы Queen. Похоронили Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище. Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон опубликовал в YouTube видео прощания с режиссером, а также обращение, которое Виктюк записал ему незадолго до смерти.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Церемония прощания с Виктюком состоялась в Театре юного зрителя
Церемония прощания с Виктюком состоялась в Театре юного зрителя
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

В церемонии прощания с Виктюком приняли участие его родственники, мэр Львова Андрей Садовый, продюсер и близкий друг Виктюка Сергей Перман, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман.

"Проводили в последний путь Романа Григорьевича Виктюка. Как он и хотел, закончил свой путь там, где начал,  во Львове, на сцене Театра юного зрителя. Он любил, когда мы все собирались за общим столом с [актером] Богданом Ступкой, ласково обратиться к нему: "Богдасю, а пам’ятаєш, коли я у нашому ТЮЗі вже грав великого Шевченка, ти тоді ще грав задні ноги кобили!" Была его семья, сестра, племянники, внучатые племянники. Вторая сестра по состоянию здоровья смотрела трансляцию прощания из дому. Наверное, из-за пандемии мало его друзей приехало из Киева... Люди кричали "браво". Слезы стекали под маски. Его было невыносимо жаль. Ушла Величина, ушел Гений", – написала Бацман в Facebook. 

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/10222131079857582

Виктюк родился во Львове в 1936 году. Окончил Российский институт театрального искусства. После этого ставил спектакли в различных театрах бывшего СССР, с 1970-х жил и занимался творчеством в Москве. В 1991 году основал в РФ Театр Романа Виктюка, который спустя пят лет получил статус государственного. 

В октябре 2020 года 84-летнего Виктюка госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19 в одну из московских больниц. Умер режиссер 17 ноября от тромбоэмболии. 

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Роман Виктюк, Дмитрий Гордон, Андрей Садовый, похороны, Алеся Бацман, Сергей Перман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Яма перенес операцию на руке
Яма перенес операцию на руке
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS