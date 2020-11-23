Виктюка проводили в последний путь под песню Show Must Go On и бурные овации. Видео

В церемонии прощания с Виктюком приняли участие его родственники, мэр Львова Андрей Садовый, продюсер и близкий друг Виктюка Сергей Перман, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман.

"Проводили в последний путь Романа Григорьевича Виктюка. Как он и хотел, закончил свой путь там, где начал, – во Львове, на сцене Театра юного зрителя. Он любил, когда мы все собирались за общим столом с [актером] Богданом Ступкой, ласково обратиться к нему: "Богдасю, а пам’ятаєш, коли я у нашому ТЮЗі вже грав великого Шевченка, ти тоді ще грав задні ноги кобили!" Была его семья, сестра, племянники, внучатые племянники. Вторая сестра по состоянию здоровья смотрела трансляцию прощания из дому. Наверное, из-за пандемии мало его друзей приехало из Киева... Люди кричали "браво". Слезы стекали под маски. Его было невыносимо жаль. Ушла Величина, ушел Гений", – написала Бацман в Facebook.

Виктюк родился во Львове в 1936 году. Окончил Российский институт театрального искусства. После этого ставил спектакли в различных театрах бывшего СССР, с 1970-х жил и занимался творчеством в Москве. В 1991 году основал в РФ Театр Романа Виктюка, который спустя пят лет получил статус государственного.

В октябре 2020 года 84-летнего Виктюка госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19 в одну из московских больниц. Умер режиссер 17 ноября от тромбоэмболии.