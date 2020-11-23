Во Львове состоялось прощание и похороны режиссера Романа Виктюка. Фоторепортаж
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон (слева)
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Продюсер Сергей Перман, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Режиссер Сергей Проскурня
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Мэр Львова Андрей Садовый
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман и основатель издания Дмитрий Гордон (в центре)
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Племянница Романа Виктюка Екатерина Виктюк
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
23 ноября во Львове состоялось прощание с выдающимся украинским театральным режиссером Роман Виктюком.
Как передает корреспондент издания "ГОРДОН"
, церемония проходила в Театре юного зрителя, в котором Виктюк начал свой творческий путь. Ее вел режиссер Сергей Проскурня. В церемонии прощания приняли участие родственники Виктюка, мэр Львова Андрей Садовый, продюсер и близкий друг Виктюка Сергей Перман, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман. Виктюка провели в последний путь овациями. Похоронили режиссера на Лычаковском кладбище в семейном склепе. Виктюк скончался 17 ноября
в Москве. Режиссеру было 84 года. Виктюк родился во Львове в 1936 году, окончил Российский институт театрального искусства. После этого ставил спектакли в различных театрах бывшего СССР, с 1970-х жил и занимался творчеством в Москве. В 1991 году основал в РФ Театр Романа Виктюка, который спустя пять лет получил статус государственного. По словам близких Виктюка, он завещал похоронить себя в родном городе
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