В московском Театре Романа Виктюка сообщили, что тело режиссера транспортируют во Львов после прощания с ним в театре 20 ноября.

Режиссер умер в возрасте 84 лет Фото: Театр Романа Виктюка / Facebook

Народного артиста Украины и народного артиста РФ, режиссера Романа Виктюка похоронят во Львове 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Театра Романа Виктюка.

Она сообщила, что прощание с режиссером в театре состоится 20 ноября, церемония будет длиться до 15.00 (14.00 по киевскому времени).

После этого гроб с телом Виктюка отправят во Львов.

Его похоронят на Лычаковском кладбище.

Виктюк умер 17 ноября в больнице, в октябре его госпитализировали с COVID-19. Режиссеру было 84 года. Причиной его смерти назвали тромбоэмболию.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей.