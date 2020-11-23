60,4% украинцев принимают витамины, чтобы защититься от коронавируса. 29,9% – занимаются спортом – опрос

51% украинцев стараются правильно питаться, чтобы минимизировать вероятность инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической платформой Liberty Report.

Согласно результатам опроса социологической платформы Liberty Report, 60,4% украинцев принимают витамины, чтобы защититься от COVID-19. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба программы "Свобода слова Савика Шустера", по заказу которой было проведено социологическое исследование.

51% опрошенных стараются правильно питаться, чтобы минимизировать вероятность инфицирования коронавирусом.

С той же целью 29,9% респондентов занимаются спортом, еще 33,4% сказали, что стараются побольше спать.

При этом только каждый седьмой (13,6%) из опрошенных сделал прививки от гриппа.

"Интересно, что женщины чаще принимают витамины, а мужчины с начала пандемии больше спят… Молодежь реже правильно питается в сравнении со старшим поколением и почти вдвое реже занимается спортом", – отметили социологи.

Опрос проводился 12–13 ноября на территории Украины среди граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 15 004 пользователей проекта журналиста Савика Шустера E-democracy ("Электронная демократия") и 400 респондентов интернет-панели Liberty Report. Максимальная погрешность выборки по социально-демографическим характеристикам – 3,3%.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.