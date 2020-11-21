ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Скабеева назвала Гордона подонком и мерзавцем после того, как он призвал не прививаться российской вакциной от коронавируса

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон подверг сомнению эффективность российской вакцины от коронавируса и сказал, что никто в мире ее не признал. Заявления Гордона российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов обсуждали в течение нескольких дней в эфире своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", они оскорбляли журналиста, называли его негодяем, вруном, мерзавцем, лицемером и подонком.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Скабеева посвятила Гордону несколько эфиров
Скабеева посвятила Гордону несколько эфиров
Скриншот: Россия 24 / YouTube

Российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов посвятили не менее трех выпусков своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявлениям украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона о российской вакцине от коронавируса.

17 ноября в эфире телеканала "Украина 24" Гордон раскритиковал народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Виктора Медведчука, поскольку на подконтрольных ему телеканалах рекламируют российскую вакцину. 

"Я смотрю, как Медведчук рекламирует у себя русскую вакцину, – хочется не просто выключить телевизор, а разбить его чем-то тяжелым. Уже до такого цинизма дойти и говорить, чтобы украинцы российскую вакцину принимали. Никто в мире ее не признал. Чем они ее делали – черт его знает. Люди умирают после приема российской вакцины, в том числе мэр оккупированной Ялты. Принял вакцину, а потом умер от коронавируса. И Медведчук говорит: "Покупайте русскую вакцину – и пейте!" Пей сам! Двойными дозами пей! Что ты нам советуешь?" – возмутился Гордон.

Он сказал, что не намерен делать прививку российской вакциной, а планирует дождаться немецкой или американской. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Эти высказывания Гордона обсуждали минимум в двух эфирах программы "60 минут": утром и вечером 19 ноября.

"Дорогой, тебе лишь бы выпить! Вакцину-то не пьют, вакцину все-таки колют, – прокомментировал заявление Гордона Попов во время утреннего эфира 19 ноября. – Но история с Медведчуком показательная абсолютно. Он ее выпил, по мнению Гордона. Укололся – и здоров". 

При этом пропагандист подчеркнул, что мэр Ялты Иван Имгрунт не был привит вакциной (в СМИ и соцсетях распространялась противоречивая информация об Имгрунте: некоторые издания писали, что ему вкололи российскую вакцину, но оккупационные власти это опровергали). 

Вечером 19 ноября в эфире "60 минут" опять показали фрагмент заявления Гордона. Ведущие снова акцентировали внимание, что вакцину колют, а не пьют, и отметили, что Имгрунт не вакцинировался 

"Негодяй! Это фейк-ньюз, – сказала о журналисте Скабеева. – Гордон – мерзавец, давайте скажем это еще раз. Человек умер. Это крайне печально. Но к российской вакцине это не имеет никакого отношения". 

19 ноября в эфире телеканала "Наш" у Гордона спросили, почему он говорит о смерти Имгрунта после вакцины, если тот не прививался. 

"Во всех соцсетях есть информация о том, что мэр оккупированной Ялты после того, как сделал прививку российской вакциной, скончался. Это легко проверить. Это первое. Второе. Я знаю, что после того, как делали российские прививки, люди болели. Это можно посмотреть тоже в соцсетях. И третье. Я не верю в то, что Россия может сделать вакцину, потому что у нее нет для этого возможностей. Кроме того, почему ни одна страна не признала, что Россия сделала вакцину и она соответствует [требованиям]?" – ответил журналист. 

ВИДЕО
Видео: НАШ / YouTube

Это заявление Гордона цитировали в эфире "60 минут" вечером 20 ноября

"Врун! Потому что ни одна вакцина не признана Всемирной организацией здравоохранения. Лицемер, по-скотски себя ведет. Гордон – подонок"– отреагировала на новые высказывания журналиста о российской вакцине Скабеева. 

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент РФ Владимир Путин заявил в августе. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США считают российскую вакцину недоработанной.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ (.pdf), в мире проходят испытания 48 вакцин-кандидатов против коронавируса, ни одна из них пока не одобрена. Среди кандидатов – вакцины BNT162b2 и mRNA-1273. Первую разработала американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. По информации разработчиков, ее эффективность составляет 95%. Вторую вакцину испытывает американская компания Moderna. Как сообщили в компании, препарат показал эффективность 94,5%.

Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Виктор Медведчук, Ялта, вакцинация, российская пропаганда, Евгений Попов, Ольга Скабеева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS