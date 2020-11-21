Скабеева назвала Гордона подонком и мерзавцем после того, как он призвал не прививаться российской вакциной от коронавируса

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон подверг сомнению эффективность российской вакцины от коронавируса и сказал, что никто в мире ее не признал. Заявления Гордона российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов обсуждали в течение нескольких дней в эфире своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", они оскорбляли журналиста, называли его негодяем, вруном, мерзавцем, лицемером и подонком.

Российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов посвятили не менее трех выпусков своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявлениям украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона о российской вакцине от коронавируса.

17 ноября в эфире телеканала "Украина 24" Гордон раскритиковал народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Виктора Медведчука, поскольку на подконтрольных ему телеканалах рекламируют российскую вакцину.

"Я смотрю, как Медведчук рекламирует у себя русскую вакцину, – хочется не просто выключить телевизор, а разбить его чем-то тяжелым. Уже до такого цинизма дойти и говорить, чтобы украинцы российскую вакцину принимали. Никто в мире ее не признал. Чем они ее делали – черт его знает. Люди умирают после приема российской вакцины, в том числе мэр оккупированной Ялты. Принял вакцину, а потом умер от коронавируса. И Медведчук говорит: "Покупайте русскую вакцину – и пейте!" Пей сам! Двойными дозами пей! Что ты нам советуешь?" – возмутился Гордон.

Он сказал, что не намерен делать прививку российской вакциной, а планирует дождаться немецкой или американской.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Эти высказывания Гордона обсуждали минимум в двух эфирах программы "60 минут": утром и вечером 19 ноября.

"Дорогой, тебе лишь бы выпить! Вакцину-то не пьют, вакцину все-таки колют, – прокомментировал заявление Гордона Попов во время утреннего эфира 19 ноября. – Но история с Медведчуком показательная абсолютно. Он ее выпил, по мнению Гордона. Укололся – и здоров".

При этом пропагандист подчеркнул, что мэр Ялты Иван Имгрунт не был привит вакциной (в СМИ и соцсетях распространялась противоречивая информация об Имгрунте: некоторые издания писали, что ему вкололи российскую вакцину, но оккупационные власти это опровергали).

Вечером 19 ноября в эфире "60 минут" опять показали фрагмент заявления Гордона. Ведущие снова акцентировали внимание, что вакцину колют, а не пьют, и отметили, что Имгрунт не вакцинировался

"Негодяй! Это фейк-ньюз, – сказала о журналисте Скабеева. – Гордон – мерзавец, давайте скажем это еще раз. Человек умер. Это крайне печально. Но к российской вакцине это не имеет никакого отношения".

19 ноября в эфире телеканала "Наш" у Гордона спросили, почему он говорит о смерти Имгрунта после вакцины, если тот не прививался.

"Во всех соцсетях есть информация о том, что мэр оккупированной Ялты после того, как сделал прививку российской вакциной, скончался. Это легко проверить. Это первое. Второе. Я знаю, что после того, как делали российские прививки, люди болели. Это можно посмотреть тоже в соцсетях. И третье. Я не верю в то, что Россия может сделать вакцину, потому что у нее нет для этого возможностей. Кроме того, почему ни одна страна не признала, что Россия сделала вакцину и она соответствует [требованиям]?" – ответил журналист.

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Видео: НАШ / YouTube

Это заявление Гордона цитировали в эфире "60 минут" вечером 20 ноября.

"Врун! Потому что ни одна вакцина не признана Всемирной организацией здравоохранения. Лицемер, по-скотски себя ведет. Гордон – подонок", – отреагировала на новые высказывания журналиста о российской вакцине Скабеева.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент РФ Владимир Путин заявил в августе. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США считают российскую вакцину недоработанной.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ (.pdf), в мире проходят испытания 48 вакцин-кандидатов против коронавируса, ни одна из них пока не одобрена. Среди кандидатов – вакцины BNT162b2 и mRNA-1273. Первую разработала американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. По информации разработчиков, ее эффективность составляет 95%. Вторую вакцину испытывает американская компания Moderna. Как сообщили в компании, препарат показал эффективность 94,5%.