19,4% украинцев заявили, что уже переболели COVID-19 – опрос

80,4% украинцев считают, что не были инфицированы коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической платформой Liberty Report.

12,1% респондентов отметили, что знают людей, которые умерли после того, как заболели COVID-19 Фото: depositphotos.com

Согласно результатам опроса социологической платформы Liberty Report, 19,4% украинцев заявили, что уже переболели COVID-19. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба программы "Свобода слова Савика Шустера", по заказу которой было проведено социологическое исследование.

В то же время 80,4% опрошенных считают, что не были инфицированы коронавирусом.

"При пересчете результатов в соответствии с масштабами страны, количество тех, кто переболел, может составлять более 3 млн украинцев", – говорится в сообщении.

При этом 12,1% респондентов отметили, что знают людей, которые умерли после того, как заболели COVID-19.

Опрос проводился 12–13 ноября на территории Украины среди граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 15 004 пользователя проекта журналиста Савика Шустера E-democracy ("Электронная демократия") и 400 респондентов интернет-панели Liberty Report. Максимальная погрешность выборки по социально-демографическим характеристикам – 3,3%.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.