"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 13 января опубликовал в Instagram рецепт приготовления кремовых фланов.
"Когда хочется чего-то сладенького, лучше всего приготовить самостоятельно. Тем более, что у меня есть простой рецепт непревзойденного десерта!" – анонсировал Хименес-Браво.
Для приготовления фланов понадобится 100 г сливочного сыра, 200 г сгущенного молока, 125 мл смеси из молока с жирностью 3,2% и сливок с жирностью 30%, 50 г сахара, половина столовой ложки ванильного экстракта, два яйца и три столовые ложки вареного сгущенного молока, а также индивидуальные формы для выпекания.
"В каждую форму добавьте по три столовые ложки вареной сгущенки и отставьте. Смешайте все остальные ингредиенты в емкости до однородной массы. Заполните формы смесью до половины. Поместите их в емкость и залейте водой так, чтобы она окружила формы", – описал процесс приготовления судья "МастерШеф".
Выпекать фланы необходимо в течение 50 минут при температуре 180 °С. Перед подачей на стол десерт должен остыть и настояться в течение ночи.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.