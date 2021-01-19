"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко 18 января в Instagram опубликовал рецепт приготовления пасты.
"Если не знаете, что делать со своей жизнью, приготовьте пасту, потому что там какая-то сплошная медитация", – написал Клопотенко.
Он советует готовить пасту с тунцом.
"Это мой любимый рецепт пасты. Много оливок, много лука, много петрушки – все это беспощадно рубите. Рубите страстно, с повышенной интенсивностью, будто бы сгоняете стресс", – описал он часть процесса приготовления.
После этого необходимо сварить спагетти, опустив их в кипящую воду.
"Теперь приступаем к ароматерапии – подогреваем [на сковороде] оливковое масло и бросаем туда чеснок, добавляем смесь из оливок, лука и петрушки. Затем наливаем немного белого вина, добавляем консервированный тунец", – перечислил очередность действий шеф-повар.
По словам Клопотенко, дальше в сковороду нужно налить немного воды и переложить спагетти. Готовое блюдо эксперт рекомендует посыпать тертым сыром.
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Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.