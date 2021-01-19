"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко признался, что его любимым рецептом пасты является паста с консервированным тунцом.

Клопотенко: Если не знаете, что делать со своей жизнью, приготовьте пасту Фото: depositphotos.com

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко 18 января в Instagram опубликовал рецепт приготовления пасты.

"Если не знаете, что делать со своей жизнью, приготовьте пасту, потому что там какая-то сплошная медитация", – написал Клопотенко.

Он советует готовить пасту с тунцом.

"Это мой любимый рецепт пасты. Много оливок, много лука, много петрушки – все это беспощадно рубите. Рубите страстно, с повышенной интенсивностью, будто бы сгоняете стресс", – описал он часть процесса приготовления.

После этого необходимо сварить спагетти, опустив их в кипящую воду.

"Теперь приступаем к ароматерапии – подогреваем [на сковороде] оливковое масло и бросаем туда чеснок, добавляем смесь из оливок, лука и петрушки. Затем наливаем немного белого вина, добавляем консервированный тунец", – перечислил очередность действий шеф-повар.

По словам Клопотенко, дальше в сковороду нужно налить немного воды и переложить спагетти. Готовое блюдо эксперт рекомендует посыпать тертым сыром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.