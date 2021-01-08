"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом

По словам украинского кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, во время отдыха в Египте он поселился в отеле, где жили только украинцы с иностранцами, и никто не кричал "Тагил!". Клопотенко отметил, что в одном отеле с ним жили заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова и генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко в первые дни 2021 года отправился на отдых в Египет. Впечатлениями от своей первой поездки в эту страну он поделился 7 января в Instagram.

"Приехал в отель. Такое ощущение было, что я не в Египте, а в Украине, но с пальмами. Нет людей, кричащих "Тагил". Только украинцы и иностранцы", – написал он.

По словам Клопотенко, во время отдыха он решил приготовить борщ. Он отметил, что компанию ему составили заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова и генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

"Это было вау! Получилось по-украински, с щепоткой Египта. Мы добавили финики и лайм, чтобы показать, что борщ может развиваться и видоизменяться. Классно с точки зрения перспективы внесения борща в [список] нематериального [культурного] наследия ЮНЕСКО. Потому что одно из требований – создавать различные мероприятия по популяризации борща. И вот мы стояли где-то в Африке и варили борщ. Борщ, который потом ели египтяне и украинцы. Было очень сильно", – подытожил Клопотенко.

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Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Ранее шеф-повар признался, что у него нет спутницы в личной жизни, так как он занят работой. По словам Клопотенко, не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины.