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В Michelin извинились, что отнесли борщ к русской кухне

Французский гастрогид Michelin исправил публикацию о московских ресторанах, где по ошибке назвали борщ русским блюдом.

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Борщ, который Michelin по ошибке назвал русским, является традиционной разновидностью супа украинской кухни
Борщ, который Michelin по ошибке назвал русским, является традиционной разновидностью супа украинской кухни
Фото: depositphotos.com

Во французском гастрогиде Groupe Michelin извинились за публикацию, посвященную московским ресторанам, где украинский борщ назвали блюдом русской кухни, и исправили ошибку. Об этом посольство Украины во Франции сообщило в Facebook 24 декабря.

"И о борще. Вчера, получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданной политической коннотацией", – заявили в посольстве.

Первоначальную версию сообщения Michelin, в котором говорилось о "эмблематических национальных первых блюдах русской кухни – борще и рассольнике", после обращения посольства исправили.

"Теперь "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях", – процитировало посольство новый текст в публикации Groupe Michelin.

В посольстве также сообщили, что начали работу над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам.

"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш", – отметили украинские дипломаты.

https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/posts/1787630298071959

Michelin – это наиболее известный и влиятельный ресторанный рейтинг, который составляют уже более 100 лет. Заведения на основе отзывов анонимных ресторанных критиков получают оценку – от одной до трех мишленовских звезд. Появление тех или иных ресторанов в мишленовском рейтинге обычно резко повышает их престижность и популярность.

Борщ, который Michelin по ошибке назвал русским, является традиционной разновидностью супа украинской кухни. Разные его вариации готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве. В октябре стало известно, что приготовление борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Теги: Россия, Украина, борщ
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