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Украинские министры выяснят, кто из них лучше приготовит борщ

Борщ приготовят четыре министра и одна вице-премьер, трансляцию соревнования проведет Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Washington Post назвала украинский борщ "синергией овощей"
Washington Post назвала украинский борщ "синергией овощей"
Фото: depositphotos.com

Украинские министры будут соревноваться в приготовлении борща, рассказали в Министерстве культуры и информационной политики Украины 21 декабря в Facebook.

Кулинарный поединок пройдет 22 декабря в 17.30. Блюдо будут готовить министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/2500900993368403

Шеф-повара Евгения Клопотенко выбрали модератором события. Транслироваться соревнование министров будет Минкульт в Facebook.

Приготовление украинского борща в октябре обещали внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Журналистка The Washington Post Элли Кригер назвала борщ "сиинергией овощей, которая превращается в роскошную еду".

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

Теги: Александр Ткаченко, Дмитрий Кулеба, Минкульт, соревнования, борщ, Денис Малюська, Роман Абрамовский, Евгений Клопотенко, Ольга Стефанишина
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