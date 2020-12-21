Украинские министры выяснят, кто из них лучше приготовит борщ

Борщ приготовят четыре министра и одна вице-премьер, трансляцию соревнования проведет Министерство культуры и информационной политики Украины.

Украинские министры будут соревноваться в приготовлении борща, рассказали в Министерстве культуры и информационной политики Украины 21 декабря в Facebook.

Кулинарный поединок пройдет 22 декабря в 17.30. Блюдо будут готовить министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

Шеф-повара Евгения Клопотенко выбрали модератором события. Транслироваться соревнование министров будет Минкульт в Facebook.

Приготовление украинского борща в октябре обещали внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Журналистка The Washington Post Элли Кригер назвала борщ "сиинергией овощей, которая превращается в роскошную еду".