Приготовление борща внесут в перечень нематериального культурного наследия Украины

В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны включат пять украинских традиций, сообщило Министерство культуры Украины.

Минкульт будет работать над включением культуры приготовления украинского борща в список наследия ЮНЕСКО Фото: depositphotos.com

Приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. Об этом 6 октября сообщило Министерство культуры Украины на соей странице в Facebook.

"Это важный шаг в рамках подготовки номинации культуры приготовления борща в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Также в перечень попадут:

технология создания клембовской сорочки с цветком;

пасхальное гуляние "Водити Володара" в селе Роскошевка (Винницкая область);

борщевская народная вышивка;

карпатская технология производства пледов (карпатский лижнык).

Министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале отметил, что далее будут работать над включением в список ЮНЕСКО.