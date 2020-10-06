Приготовление борща внесут в перечень нематериального культурного наследия Украины

Приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. Об этом 6 октября сообщило Министерство культуры Украины на соей странице в Facebook.
"Это важный шаг в рамках подготовки номинации культуры приготовления борща в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.
Также в перечень попадут:
Министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале отметил, что далее будут работать над включением в список ЮНЕСКО.