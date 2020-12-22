Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко живет в съемной квартире. Об этом он рассказал в программе "Неймовірна правда про зірок", которая вышла 21 декабря на СТБ.
Клопотенко показал журналистам передачи ванную комнату, спальню и кухню.
"Квартира арендованная, я ее снимаю за 20 тыс. грн", – рассказал он.
По словам кулинарного эксперта, убирать в квартире ему помогает домработница.
"Она приходит, все складывает, чтобы было красиво. Иногда мы общаемся о еде – она рассказывает свои рецепты, я ей – свои", – подчеркнул Клопотенко.
Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.
Ранее шеф-повар признался, что у него нет спутницы в личной жизни, так как он занят работой. По словам Клопотенко, не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины.