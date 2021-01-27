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27 января, 2021
 
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Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"

Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рекомендует использовать для приготовления теста для кабачкового пирога с ветчиной йогурт без добавок.

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Кабачковый пирог с ветчиной нужно готовить в духовке при температуре 180 &deg;С около часа
Кабачковый пирог с ветчиной нужно готовить в духовке при температуре 180 °С около часа
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 27 января опубликовал в Instagram видеорецепт кабачкового пирога с ветчиной.

Для приготовления понадобится натертый кабачок, три яйца, 130 г йогурта без добавок, 100 мл растительного масла, 100 г нарезанного кубиками сыра, 100 г вареной ветчины, 250 г муки, половина чайной ложки разрыхлителя, 100 мл молока и две небольшие морковки, нарезанные соломкой, а также соль и перец по вкусу.

"Взбейте яйца с йогуртом, солью, перцем и подсолнечным маслом. При перемешивании добавьте молоко, затем тертый кабачок, нарезанную соломкой морковь, сыр, вареную ветчину, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте и переложите смесь в круглую форму", – описал процесс приготовления Хименес-Браво.

Он рекомендует выпекать пирог в духовке при температуре 180 °С около часа.

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: Эктор Хименес-Браво, кулинария, рецепт, пирог
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