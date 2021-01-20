"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи

Победительница первого сезона "МастерШеф" Светлана Шептуха на своей странице в Instagram поделилась рецептом яиц по-шотландски.
"Это известная британская закуска, готовить которую очень любят в Туманном Альбионе. Хоть яйца по-шотландски и относятся к закускам, их можно смело подать в качестве основного блюда. Такие котлеты замечательно сочетаются с легким овощным салатом, который уравновешивает их вкус!" – отметила Шептуха.
Для его приготовления понадобится пять яиц, говяжий фарш – 500 граммов, чеснок – два зубчика, дижонская горчица – 1 столовая ложка, панировочные сухари, соль, свежемолотый перец, растительное масло.
На умеренном огне нужно отварить четыре яйца в течение пяти – шести минут. Достать их и опустить в холодную воду. Смешать фарш, измельченный чеснок, горчицу, соль и перец. Очистить яйца от скорлупы и завернуть их в фарш, сформировав котлеты. Обвалять их в панировочных сухарях.
Жарить котлеты следует около трех минут с каждой стороны (чтобы они стали румяными). Затем выложить яйца по-шотландски в форму, застелив ее фольгой, или на противень. Выпекать пять минут при температуре 200 ºС.
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Если вы любите жидкий желток, Шептуха советует не запекать яйца по-шотландски в духовке.
Это блюдо она порекомендовала подавать на завтрак или ужин.