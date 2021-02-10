Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2021
 
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"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу

По словам судьи проекта "МастерШеф" на СТБ Владимира Ярославского, сложно удержаться от перекусов, если находишься среди вкусной еды.

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Ярославский: Мне постоянно хочется всего
Ярославский: Мне постоянно хочется всего
Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский заявил, что за прошедший год набрал лишний вес. Об этом он рассказал в интервью, которое 9 февраля было опубликовано на сайте "Факты".

"Я сильно поправился и никак не могу себя заставить вернуться к своему предыдущему весу, внешнему виду и образу жизни. Даже не могу сказать, что мешает. Поправился, наверное, килограммов на 15 за прошедший год. Конечно, хожу в спортзал, но не регулярно. Да и залы часто закрываются на карантин", – рассказал он.

По словам Ярославского, причиной лишнего веса является не только его хороший аппетит.

"Когда находишься постоянно среди вкусной еды, сложно удержаться. Плюс не очень активный образ жизни. А я, буду откровенен, люблю пожрать. Так что, мне постоянно хочется всего", – подытожил он.

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

По версии журнала "Фокус" за 2011 год Ярославский является одним из 25 лучших шеф-поваров Украины. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: СТБ, МастерШеф, похудение
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