  "Изумительные баклажаны". Эксперт дала два простых сезонных рецепта

"Невозможно устоять! Изумительные баклажаны", – заявила она в заголовке видео.

"Друзья! Сегодня я поделюсь своей настоящей палочкой-выручалочкой! Баклажаны "Язычки"! Это идеальный рецепт закуски, когда гости уже на пороге! Быстро, вкусно и полезно! Пока сезон баклажанов, нужно быстрее готовить!" – заявила эксперт.

Первое блюдо – это "Баклажаны по–грузински". Ингредиенты: баклажаны – 3шт, масло растительное – 50 мл, орехи грецкие – 160 г, чеснок – 1ч. л., вода – 3 ст. л., перец острый – 1/3ч. л., кориандр – 1ч.л., кинза – 20гр, цхуко сунели – 1ч. л., перец черный – 0,5 ч. л., соль – 0,5 ч. л.

Баклажаны нужно тонко порезать слайсами, промокнуть и поджарить. Орехи замочить в воде с лимонным соком. Измельчить их в блендере вместе с кинзой, специями, цхуко цунели, острый перец, сухой чеснок, кориандр, соль. Добавить воду, довести смесь до вязкой консистенции.

Начинку завернуть в слайс из баклажана, украсить зернами граната.

Второе блюдо – "Баклажаны по-одесски".

Ингредиенты: баклажаны – 3 шт., помидоры – 2 шт., творог – 100 г, брынза – 100 г, чеснок – 1/3 ч. л., укроп – 20 г, соль – 1/3 ч. л.

Как и для предыдущего блюда, баклажаны тонко порезать слайсами, промокнуть и поджарить. Натереть брынзу, добавить чеснок, зелень, вымешать. Нанести смесь на слайс баклажана. Положить внутрь предварительно очищенный от кожуры кусочек помидора. Завернуть и подавать на стол. Вместо брынзы можно использовать творог или мягкий сыр.

ВИДЕО

Видео: Татьяна Литвинова / YouTube