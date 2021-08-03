Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:
- 500 г свежих баклажанов;
- 3 ст. л. жареного кунжута;
- 2 дольки чеснока;
- 1/3 ч. л. соли;
- 1/4 ч. л. черного молотого перца;
- 50 мл оливкового масла;
- сок 1/2 лимона;
- кинза или петрушка и оливковое масло для подачи.
Приготовление:
1. Баклажаны помыть, завернуть в фольгу и запекать при 200 градусах примерно 40 минут, охладить.
2. Разрезать запеченные баклажаны на две половинки и ложкой аккуратно выскрести мякоть.
3. К мякоти добавить остальные ингредиенты и хорошо взбить блендером.
4. При подаче посыпать зеленью и полить оливковым маслом.
Полезные советы:
- Бабагануш можно и не взбивать блендером, если вместо поджаренного кунжута добавить тахини – готовую густую пасту из молотого кунжутного семени. В таком случае баклажан можно просто размять вилкой.
- Для свежести вкуса в готовый бабагануш можно добавить классический белый йогурт (ложку-две) – и он будет на вкус еще лучше.
- Бабагануш – это не основное блюдо, а именно закуска, но очень вкусная. Приятного аппетита!