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03 августа, 2021
 
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Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт

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Бабагануш сытное и легкое блюдо восточной кухни
Бабагануш – сытное и легкое блюдо восточной кухни
Фото: anny.cooking / Instagram

Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич из Черновцов 2 августа опубликовала в своем Instagram рецепт бабагануша – закуски из восточной кухни, состоящей главным образом из пюрированных готовых баклажанов, смешанных с приправами.

Ингредиенты:

  • 500 г свежих баклажанов;
  • 3 ст. л. жареного кунжута;
  • 2 дольки чеснока;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца;
  • 50 мл оливкового масла;
  • сок 1/2 лимона;
  • кинза или петрушка и оливковое масло для подачи.

Приготовление:

1. Баклажаны помыть, завернуть в фольгу и запекать при 200 градусах примерно 40 минут, охладить.
2. Разрезать запеченные баклажаны на две половинки и ложкой аккуратно выскрести мякоть.
3. К мякоти добавить остальные ингредиенты и хорошо взбить блендером.
4. При подаче посыпать зеленью и полить оливковым маслом.

Полезные советы:

  • Бабагануш можно и не взбивать блендером, если вместо поджаренного кунжута добавить тахини – готовую густую пасту из молотого кунжутного семени. В таком случае баклажан можно просто размять вилкой.
  • Для свежести вкуса в готовый бабагануш можно добавить классический белый йогурт (ложку-две) – и он будет на вкус еще лучше.
  • Бабагануш – это не основное блюдо, а именно закуска, но очень вкусная. Приятного аппетита!
Теги: кулинария, рецепт, рецепты, блюда
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