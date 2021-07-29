Ольга Сумская поделилась секретом своей бабушки, как уберечь от плесени варенье из свежих ягод

"Что делать, чтобы свежее варенье не покрылось плесенью? Что ж, делюсь секретом моей бабушки против плесени! Вырезаете кусочки бумаги (для выпечки) диаметром баночки, погружаете на 3–5 минут в водку (виски, коньяк) и покрываете поверхность варенья! Закрываете негерметично крышками и ставите в холодильник! И никакая плесень вам не страшна!" – написала 28 июля на своей странице в Instagram Сумская.

Актриса также поделилась простым рецептом варенья из свежих ягод черной смородины, приготовление которого сняла на видео. Она блендером перемолола ягоды с сахаром в пропорции 1:1.

"Можно даже больше сахара", – уточнила Сумская.

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