Ольга Сумская поделилась секретом своей бабушки, как уберечь от плесени варенье из свежих ягод

"Что делать, чтобы свежее варенье не покрылось плесенью? Что ж, делюсь секретом моей бабушки против плесени! Вырезаете кусочки бумаги (для выпечки) диаметром баночки, погружаете на 3–5 минут в водку (виски, коньяк) и покрываете поверхность варенья! Закрываете негерметично крышками и ставите в холодильник! И никакая плесень вам не страшна!" – написала 28 июля на своей странице в Instagram Сумская.
Актриса также поделилась простым рецептом варенья из свежих ягод черной смородины, приготовление которого сняла на видео. Она блендером перемолола ягоды с сахаром в пропорции 1:1.
"Можно даже больше сахара", – уточнила Сумская.
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Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Деканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).