Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"

"В новом проекте "Фима играю яркую странноватую маму и бабушку Наталью Васильевну! На этот раз мне повезло с костюмами... Как же прекрасны и удобные эти платки! Выглядит очень экстравагантно... И это прямо мое... Ну все, теперь буду так ходить в жизни", – пообещала Сумская.

Контекст:

"Фима" – 20-серийный комедийный сериал, съемки которого стартовали 21 июля 2021 года. На сайте телеканала "Дом" указано, что первые кадры уже отсняты, а премьера запланирована на октябрь. Главный герой скетчкома – Фима, stand-up-комик, который постоянно задает себе жизненно важные для него вопросы и пытается найти на них ответы в повседневной жизни. Автором идеи и режиссером выступил актер театра и кино, режиссер Кирилл Бин.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Деканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль телесериале "Роксолана" (1996–2003).