Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков

Фото в купальнике Сумская сделала на недавнем отдыхе в Египте Фото: olgasumska / Instagram

На снимках 54-летняя артистка сначала позирует в море с супругом, актером Виталием Борисюком, а затем уже одна плавает в бассейне. В подписи к фото Сумская пообещала разыграть между подписчиками своей страницы путевку в тот самый отель, в котором она отдыхала.

За несколько часов пост Сумской набрал 38 тыс. лайков и почти 18 тыс. комментариев.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: olgasumska / Instagram Фото: olgasumska / Instagram Фото: olgasumska / Instagram Фото: olgasumska / Instagram