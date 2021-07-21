  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"

Абрикосовое варенье "Пятиминутка" нужно варить пять минут после того, как закипит сок Фото: depositphotos.com

"Я беру сахара существенно меньше – 400, максимум 500 граммов на килограмм абрикосов. Варенье получается очень вкусное, очень душистое и в меру сладкое. А готовится легко, быстро и просто. Абрикосы нужно помыть, обсушить, удалить косточки и разрезать на четыре части", – описала процесс эксперт.

Очищенные абрикосы необходимо переместить в глубокую емкость, засыпать сахаром и оставить на три часа, чтобы "дали сок".

Автор блога отметила, что стерилизуют банки в духовке.

"Я банки мою, складываю в холодную духовку, дверцу закрываю, выставляю температуру 130°. После того как духовка нагреется до этой температуры, выдерживаю банки пять – семь минут. Смотрю, чтобы они полностью высохли. Затем открываю дверцу и даю немного остыть. Разливаем в горячие банки горячее варенье", – подчеркнула блогер.

Спустя три часа емкость с абрикосами, пустившими сок, необходимо поставить на мелкий огонь и прогреть.

"Когда прогреются, можно перемешать снизу вверх. Нам нужно, чтобы растворился сахар, а сок дошел до кипения. После того как сок закипит, варим еще пять минут и можно разливать по банкам", – резюмировала эксперт.

Она советует банки с вареньем укутать и оставить остывать. Хранить варенье необходимо в прохладном месте.

"Замечательный рецепт! Абрикосы получаются кусочками. Любимое варенье", – поделились впечатлениями после приготовления абрикосового варенья по этому рецепту пользователи сети.

ВИДЕО