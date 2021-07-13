Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы

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Воду, в которой варится кукуруза, нужно солить в самом конце
Воду, в которой варится кукуруза, нужно солить в самом конце
Фото: depositphotos.com

Середина лета – время созревания кукурузы. От способа приготовления початков зависит то, насколько вкусными и мягкими они будут. Издание "ГОРДОН" предлагает подборку проверенных кулинарными блогерами рецептов, в которых они рассказывают, как правильно варить кукурузу.

Автор кулинарного блога в Instagram vkusno_za_5minut 12 июля опубликовала в сети пошаговый рецепт приготовления кукурузы.

Перед тем, как отварить початки, она советует очистить их и замочить на пару часов в воде, благодаря чему "зеpнa cтaнут гopaздo мягче". 

"Дoвoдим вoду дo кипения и тoлькo пocле этoгo уже пoмещaем тудa кукуpузу. Дoбaвляем в кacтpюлю немнoгo cливoчнoгo мacлa. Boду coлим не cpaзу, a тoлькo зa пять минут дo кoнцa вapки, этo пoзвoлит coхpaнить зеpнa мягкими. Bapим кукуpузу 20 минут. Сливaем вoду, нaкpывaем кpышкoй кacтpюлю и зaвopaчивaем в пoлoтенце. Οcтaвляем тaк еще нa 20 минут", – описала алгоритм автор блога.

Похожий способ приготовления кукурузы опубликован в 2019 году кулинарном блоге natali_zey_recepti. Автор также замачивает початки перед варкой и не солит воду, в которой варится кукуруза, чтобы зерна не затвердели.

"Можно варить кукурузу прямо с листьями, предварительно удалив волокна – это придаст ей ароматности и сочности. Варите молодую кукурузу не более 20 минут, а перезрелую – не более двух часов. В процессе готовности можно снимать пробу – если зернышко мягкое, вкусное и сладкое, кукуруза готова! Слейте воду, закройте кастрюлю крышкой и укутайте ее теплым полотенцем, так как початки должны немного "дойти" после варки. Подобное упаривание сделает кукурузу более нежной и приятной на вкус", – описывает рецепт блогер.

Она советует солить и поливать початки сливочным маслом непосредственном перед едой. 

Альтернативный рецепт приготовления кукурузы описала в 2018 году в кулинарном блоге проживавшая какое-то время на Гоа блогер под ником ekaterina_pando4ka. Она рекомендует попробовать запекать початки кукурузы на углях.

"В Индии принято жарить початки на углях из скорлупы кокосовых орехов, а затем натирать кусочком лайма и солью. Для тех, кто любит поострее, можно добавить щепотку массалы. Мне такой способ приготовления очень понравился. Теперь, когда мы выбираемся на природу летом, я всегда стараюсь взять с собой кукурузу и приготовить ее на костре", – пишет блогер.

Она рекомендует выбирать для запекания "молодые, сочные, сладкие початки".

"Лайм можно заменить на лимон, разница, конечно, есть, но несущественная. А соль лучше всего использовать морскую", – уточнила блогер.

Теги: кукуруза, кулинария, десерт, рецепт
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