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13 июля, 2021
 
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"Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео

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Глинская рекомендует перед приготовлением снять с помидоров кожицу
Глинская рекомендует перед приготовлением снять с помидоров кожицу
Фото: depositphotos.com

Победительница проекта "МастерШеф" на СТБ, кулинарный эксперт и блогер Елизавета Глинская 13 июля на своем канале в YouTube опубликовала видеорецепт салата из клубники и томатов.

"А вы пробовали салат с томатами и клубникой? Согласитесь, довольно необычное сочетание, но, поверьте, очень удачное", – анонсировала блюдо Глинская.

Для приготовления понадобится:

  • 500 г томатов;
  • 150 г клубники;
  • 20 г орехов (кешью или фисташки);
  • 20 мл оливкового масла;
  • 15 мл бальзамического уксуса;
  • соль по вкусу.

Помидоры необходимо бланшировать, снять с них кожицу и нарезать кусочками. Клубнику для салата нужно разрезать на дольки.

Затем смешать основные ингредиенты и добавить к ним орехи. Салат Глинская рекомендует заправить смесью из оливкового масла и бальзамического уксуса.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: клубника, рецепт, Елизавета Глинская, салат
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