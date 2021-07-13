  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео

Глинская рекомендует перед приготовлением снять с помидоров кожицу Фото: depositphotos.com

"А вы пробовали салат с томатами и клубникой? Согласитесь, довольно необычное сочетание, но, поверьте, очень удачное", – анонсировала блюдо Глинская.

Для приготовления понадобится:

500 г томатов;

150 г клубники;

150 г клубники; 20 г орехов (кешью или фисташки);

20 мл оливкового масла;

15 мл бальзамического уксуса;

соль по вкусу.

Помидоры необходимо бланшировать, снять с них кожицу и нарезать кусочками. Клубнику для салата нужно разрезать на дольки.

Затем смешать основные ингредиенты и добавить к ним орехи. Салат Глинская рекомендует заправить смесью из оливкового масла и бальзамического уксуса.

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Видео: Liza Glinskaya / YouTube