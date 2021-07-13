  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео

"А вы пробовали салат с томатами и клубникой? Согласитесь, довольно необычное сочетание, но, поверьте, очень удачное", – анонсировала блюдо Глинская.
Для приготовления понадобится:
Помидоры необходимо бланшировать, снять с них кожицу и нарезать кусочками. Клубнику для салата нужно разрезать на дольки.
Затем смешать основные ингредиенты и добавить к ним орехи. Салат Глинская рекомендует заправить смесью из оливкового масла и бальзамического уксуса.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.