Как приготовить гаспачо. Глинская рассказала рецепт холодного летнего супа из томатов

Для приготовления понадобится:
"Запеките перец в духовке при 200 °С в течение 20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками. Нарежьте два огурца кусочками. Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян. Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности. Доведите до вкуса солью, добавьте масло, сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере", – описала процесс приготовления Глинская.
Перед подачей она рекомендует на несколько часов поставить суп в холодильник, а если он получился густым, разбавить водой или томатным соком.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.