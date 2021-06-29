Как приготовить гаспачо. Глинская рассказала рецепт холодного летнего супа из томатов

Перед подачей Глинская рекомендует на несколько часов поставить гаспачо в холодильник Фото: depositphotos.com

Для приготовления понадобится:

пять-шесть томатов;

болгарский перец;

1/4 красного лука;

три огурца;

40–50 г тостового хлеба или батона без корочки;

три ст. л. оливкового масла;

два зубчика чеснока;

соль, перец чили, сахар и лимонный сок по вкусу.

"Запеките перец в духовке при 200 °С в течение 20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками. Нарежьте два огурца кусочками. Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян. Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности. Доведите до вкуса солью, добавьте масло, сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере", – описала процесс приготовления Глинская.

Перед подачей она рекомендует на несколько часов поставить суп в холодильник, а если он получился густым, разбавить водой или томатным соком.

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Видео: Liza Glinskaya / YouTube