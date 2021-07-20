Как варить клубничное варенье. Рецепты и советы

Чтобы в процессе приготовления клубничное варенье не пенилось, в него добавляют немного сливочного масла Фото: depositphotos.com

Быстрый и простой рецепт варенья из клубники предложила в своем кулинарном Instagram-блоге пользователь afsanka82.

Кулинарный блогер советует брать продукты в таких соотношениях:

2 кг клубники;

1,5 кг сахара;

1 ч. л. лимонной кислоты;

0,5 ч. л. сливочного масла.

"Клубнику очищаем, моем, соединяем с сахаром и оставляем на несколько часов, пока не пустит сок. Потом ставим на огонь, добавляем лимонную кислоту. Когда закипит, добавляем сливочное масло для того, чтобы варенье не пенилось и не сильно бежало. После того как вскипит, варим пять минут, потом выключаем плиту и оставляем клубнику "отдыхать" на два-три часа. Потом ставим на огонь и опять варим 20–25 минут. Варенье готово", – описала процесс автор блога.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рецепты * Кулинария * Еда (@afsanka82)

В кулинарном Instagram-блоге cook_storiess размещен рецепт клубничного варенья, при котором ягоды не варятся.

Для приготовления нужно взять:

2 кг клубники;

1 кг сахара;

половину стакана воды.

"Для клубничного варенья берем клубнику небольшую, но спелую. Удаляем плодоножки, моем ягоды под проточной водой и сцеживаем на сито", – отмечается в рецепте.

В другой емкости необходимо приготовить сироп.

"В 1 кг сахара добавляем половину стакана воды и ставим на средний огонь вариться. Варим сироп пять–семь минут, чтобы он стал густым, но не белым. Проверить его достаточно просто – взять ложкой немного сиропа и слегка на него подуть. Если сироп стал вязкий и почти застыл, то он готов. Теперь заливаем горячим сиропом клубнику, накрываем ее крышкой и даем остыть. Клубника в это время отдает свой сок, и сироп становится жидким. Потом остывшую клубнику мы процеживаем на сито, а сцеженный сок ставим кипятиться на пять–семь минут. Клубнику снова кладем в миску и заливаем прокипяченным горячим сиропом. Снова даем клубнике полностью остыть. И еще раз повторяем эту процедуру. Если хотите, чтобы сироп был густым, добавьте больше сахара и хорошо прокипятите", – советуют авторы блога.

Повторив процедуру трижды, ягоды нужно разложить в банки, залить кипящим сиропом, закрыть крышками и укутать одеялом.

"Смысл в том, что ягоды мы не варим вообще, кипятится только сироп. Приготовленное таким образом клубничное варенье имеет красивый насыщенный цвет и очень ароматный запах", – отмечается в рецепте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вкусные идеи каждыи * день! * (@cook_storiess)

Автор блога в Instagram zuhra_uzdenova_09 в июне 2021 года опубликовала рецепт варенья из клубники, приготовленного на сковороде.

Для этого понадобятся:

1 кг клубники;

1 кг сахара;

1/2 ч. л. лимонной кислоты;

2 ст. л. воды.

"Клубнику моем, сушим, убираем хвостики. На разогретую сковороду наливаем воду, выкладываем очищенную клубнику и жарим ровно десять минут, периодически помешивая. Добавляем сахар, аккуратно все перемешиваем и варим ровно шесть минут, пенку снимаем, но сильно на этом не зацикливаемся. В конце варки добавляем лимонную кислоту, иначе варенье потеряет цвет, и держим на огне еще минуту. Оставляем остывать на сковороде – горячую клубнику не закатываем, иначе наши ягодки всплывут наверх, а сироп останется внизу. После полного остывания разливаем по стерилизованным банкам и закатываем", – описала процесс блогер.