Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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Как варить клубничное варенье. Рецепты и советы

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Чтобы в процессе приготовления клубничное варенье не пенилось, в него добавляют немного сливочного масла
Чтобы в процессе приготовления клубничное варенье не пенилось, в него добавляют немного сливочного масла
Фото: depositphotos.com

Середина лета – завершение клубничного сезона. Варенье из клубники – один из проверенных способов заготовки этих ягод на зиму. Издание "ГОРДОН" публикует подборку рецептов, рассказывающих, как приготовить клубничное варенье.

Быстрый и простой рецепт варенья из клубники предложила в своем кулинарном Instagram-блоге пользователь afsanka82.

Кулинарный блогер советует брать продукты в таких соотношениях:

  • 2 кг клубники;
  • 1,5 кг сахара;
  • 1 ч. л. лимонной кислоты;
  • 0,5 ч. л. сливочного масла.

"Клубнику очищаем, моем, соединяем с сахаром и оставляем на несколько часов, пока не пустит сок. Потом ставим на огонь, добавляем лимонную кислоту. Когда закипит, добавляем сливочное масло для того, чтобы варенье не пенилось и не сильно бежало. После того как вскипит, варим пять минут, потом выключаем плиту и оставляем клубнику "отдыхать" на два-три часа. Потом ставим на огонь и опять варим 20–25 минут. Варенье готово", – описала процесс автор блога.

В кулинарном Instagram-блоге cook_storiess размещен рецепт клубничного варенья, при котором ягоды не варятся.

Для приготовления нужно взять:

  • 2 кг клубники;
  • 1 кг сахара;
  • половину стакана воды.

"Для клубничного варенья берем клубнику небольшую, но спелую. Удаляем плодоножки, моем ягоды под проточной водой и сцеживаем на сито", – отмечается в рецепте.

В другой емкости необходимо приготовить сироп.

"В 1 кг сахара добавляем половину стакана воды и ставим на средний огонь вариться. Варим сироп пятьсемь минут, чтобы он стал густым, но не белым. Проверить его достаточно просто – взять ложкой немного сиропа и слегка на него подуть. Если сироп стал вязкий и почти застыл, то он готов. Теперь заливаем горячим сиропом клубнику, накрываем ее крышкой и даем остыть. Клубника в это время отдает свой сок, и сироп становится жидким. Потом остывшую клубнику мы процеживаем на сито, а сцеженный сок ставим кипятиться на пятьсемь минут. Клубнику снова кладем в миску и заливаем прокипяченным горячим сиропом. Снова даем клубнике полностью остыть. И еще раз повторяем эту процедуру. Если хотите, чтобы сироп был густым, добавьте больше сахара и хорошо прокипятите", – советуют авторы блога.

Повторив процедуру трижды, ягоды нужно разложить в банки, залить кипящим сиропом, закрыть крышками и укутать одеялом.

"Смысл в том, что ягоды мы не варим вообще, кипятится только сироп. Приготовленное таким образом клубничное варенье имеет красивый насыщенный цвет и очень ароматный запах",  отмечается в рецепте.

Автор блога в Instagram zuhra_uzdenova_09 в июне 2021 года опубликовала рецепт варенья из клубники, приготовленного на сковороде.

Для этого понадобятся: 

  • 1 кг клубники;
  • 1 кг сахара;
  • 1/2 ч. л. лимонной кислоты;
  • 2 ст. л. воды.

"Клубнику моем, сушим, убираем хвостики. На разогретую сковороду наливаем воду,  выкладываем очищенную клубнику и жарим ровно десять минут, периодически помешивая. Добавляем сахар, аккуратно все перемешиваем и варим ровно шесть минут, пенку снимаем, но сильно на этом не зацикливаемся. В конце варки добавляем лимонную кислоту, иначе варенье потеряет цвет, и держим на огне еще минуту. Оставляем остывать на сковороде – горячую клубнику не закатываем,  иначе наши ягодки всплывут наверх, а сироп останется внизу. После полного остывания разливаем по стерилизованным банкам и закатываем", – описала процесс блогер.

Теги: клубника, кулинария, десерт
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