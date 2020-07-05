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В Эстонии перезревает клубника. В отсутствие украинских сезонных рабочих к уборке планируют привлечь заключенных

Жара повлияла на скорость созревания клубники в Эстонии, ягоду некому убирать. Власти страны отказались впустить украинцев, которые обычно занимаются сбором урожая.

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В Эстонии намечается клубничный кризис
В Эстонии намечается клубничный кризис
Фото: ЕРА

На эстонских фермах сложилась критическая ситуация с урожаем клубники, ягода перезревает, а ее некому убирать. Об этом 3 июля в интервью ERR сказала член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс.

"Произошло то, чего производители клубники боялись больше всего: пришла волна жары, созрело много ягод. И у многих фермеров клубника осталась на полях, они не успели ее собрать", – заявила Лиллеметс.

С 1 июля предприниматели, выращивающие ягоды и фрукты, могут запросить у правительства пособие на выплату заработной платы для трудоустройства сезонных рабочих, но кардинально проблему нехватки кадров эта мера не решит: сейчас на полях трудится примерно четверть от необходимого количества работников, объяснила она.

"Мы привыкли к тому, что эстонцы не особо хотят идти на работу в поле. Пособия сейчас настолько большие, что люди чувствуют себя хорошо. А те, кто трудится круглый год, летом берет отпуск. И когда настает хорошая погода, человек идет на пляж, а не в поле собирать клубнику", – отметила представитель ассоциации.

На одном из хуторов к уборке ягод привлекли заключенных, которые хорошим поведением заслужили право покидать территорию тюрьмы. Им будут платить такую же зарплату, как и обычным сборщикам клубники, только перечисляться она будет на счет министерства юстиции, а там решат, сколько из денег достанется заключенному.

В ассоциации производителей клубники утверждают, что без иностранной рабочей силы с уборкой урожая не справиться. Еще в мае фермеры попросили разрешить въезд в страну работников из Украины, которые каждый год трудились на полях. В ассоциации приводили пример соседней Финляндии, которая, несмотря на карантин, открыла границу для украинских трудовых мигрантов.

Однако министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил на пресс-конференции 21 мая, что "мы не можем обменять наше государство на несколько тонн клубники". "Выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем, не знаю, что еще делать без украинцев. А скоро мы, видимо, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи", – заявил Хельме на пресс-конференции, сообщала ERR.

В сентябре 2019 года Хельме предлагал отменить безвизовый въезд для граждан Украины.

Ожидалось, что в Эстонии на площади около 800 га в этом году созреет примерно 2000 тонн клубники.

Теги: Эстония, заключенные, трудоустройство, жара, урожай, украинцы, фермеры, клубника, Март Хельме
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