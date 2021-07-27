Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
Новости

Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Чтобы блины на кефире получились ажурными, жарить их нудно на очень горячей сковороде
Чтобы блины на кефире получились ажурными, жарить их нудно на очень горячей сковороде
Фото: depositphotos.com

Чтобы блины на кефире получились тонкими и ажурными, необходимо соблюсти несколько важных правил. Быстрый и легкий рецепт блинов с дырочками на кефире опубликован на YouTube-канале кулинарного блогера Марины Адамович.

Для приготовления теста понадобится:

  • два яйца комнатной температуры 
  • 2 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 0,5 л кефира;
  • 300 г просеянной пшеничной муки;
  • 0,5 ч. л. соды
  • 250 мл воды:
  • 2 ст. л. растительного масла.
По словам эксперта, из этого количества продуктов получается примерно 20 блинов.

"В посуду, где будем замешивать тесто, разбиваем два яйца. Добавляем сахар, соль и с помощью венчика взбиваем. Далее вливаем 250 мл кефира. Он должен быть комнатной температуры", – описала процесс кулинарный блогер.

После этого в емкость необходимо добавить 300 г просеянной муки. По словам блогера, это придаст тесту пышность и мягкость. Получившуюся смесь нужно снова взбить венчиком и добавить остатки кефира, стремясь сделать тесто однородным.

"Далее вскипятить 250 мл воды и растворить в ней соду. Воду с содой выливаем в тесто, перемешиваем Затем выливаем растительного масла и еще раз перемешиваем", – описала следующий этап кулинар.

Готовое тесто для блинов по плотности должно напоминать жидкую сметану.

Перед тем, как жарить блины, сковороду нужно хорошо прогреть и равномерно смазать ее поверхность небольшим количеством растительного масла.

"Чтобы на поверхности блинов образовались дырочки, нужно выпекать их на очень горячей сковороде", – подчеркнула эксперт. 

ВИДЕО
Видео: Готовим с Мариной Адамович / YouTube
Теги: кулинария, рецепт, блины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS